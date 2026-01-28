Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí zbraně - plynová pistole Cal.9mm, R./P.A. KOZAP, v.č. E2VP-16090820

Č. j. KRPL-43902-4/ČJ-2025-180116 

KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Česká Lípa
Obvodní oddělení policie Nový Bor
 

Č. j. KRPL-43902-4/ČJ-2025-180116                                                                                            Nový Bor 5. ledna 2026

Výzva k vyzvednutí zbraně.

            Vzhledem k tomu, že pominuly důvody odebrání vaší plynové pistole Cal. 9mm R./P.A. KOZAP v.č. E2VP-16090820 a 12 ks nábojnic, vás tímto vyzývám, abyste si jej vyzvedl na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Česká Lípa, na adrese Paní Zdislavy 299/3, 470 01 České Lípa, tel. 974 417 309, a to v co možná nejkratším časovém termínu.

                                                                                                                                                            npor. Mgr. Ondřej Vitvar

Vyvěšeno dne: 28.01.2026
Sejmuto dne: 27.01.2027

