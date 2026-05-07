Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí zbraně - brokovnice dvojka, výr. Zbrojovka Brno, ráže 12/70, 12/70, v.č. 1-015186-84
Č. j. KRPL-42769-7/ČJ-2026-1805IZ
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Liberec 7. května·2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
Uvedená zbraň byla nalezena dne 25.04.2026 v půdním prostoru domu na adrese Ječmínkova v Liberci. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
nprap. Jitka Tvrdková
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 07.05.2026
Sejmuto dne: 07.05.2027