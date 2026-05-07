Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí zbraně - brokovnice dvojka, výr. Zbrojovka Brno, ráže 12/70, 12/70, v.č. 1-015186-84

Č. j. KRPL-42769-7/ČJ-2026-1805IZ 

KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Liberec

             Liberec 7. května·2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ

-   brokovnice dvojka, výr. Zbrojovka Brno, ráže 12/70, 12/70, v.č. 1-015186-84

Uvedená zbraň byla nalezena dne 25.04.2026 v půdním prostoru domu na adrese Ječmínkova v Liberci. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                         nprap. Jitka Tvrdková
                                                                                                                                                               vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 07.05.2026
Sejmuto dne: 07.05.2027

