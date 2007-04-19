Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Yaroslav VLASENKO
Č. j. KRPL-68017-58/TČ-2025-180581-KAŠ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec
Č. j. KRL-68017-58/TČ-2025-180581-KAŠ Liberec 26. května 2026
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. ř. (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Yaroslav VLASENKO, nar. 19.04.2007
Adresa na níž má být písemnost doručována: Chuhuivska 20, 490 72 Dnipro, Ukrajina
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje
Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 24.07.2025 v souladu s ust. § 79a odst. 1 tr. řádu pod č. j. KRPL-68017-9/TČ-2025-180520
Dle sdělení Odboru cizinecké policie byla poslední známá adresa Cigánkova 1861/2, Praha - Chodov, což je adresa OAMP Praha. Dle sdělení bankovního ústavu uvedl Yaroslav Vlasenko jako trvalou adresu Chuhuivska 20, 490 72 Dnipro, Ukrajina a kontaktní adresu: Na Bačálkách 1920/9, Horní Počernice, 193 00 Praha 913. Na této adrese se však již nezdržuje a dle informací od zaměstnavatele MK SERVISES PRAG s.r.o., IČO: 11988665 již nepracuje v ČR a je zpět na Ukrajině.
Protože aktuální místo pobytu výše uvedené osoby není policejnímu orgánu známo, nebyla zjištěna informace o bydlišti uvedené osoby na území ČR a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
nprap. Bc. Diana Kašková
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 27.05.2026
Sejmuto dne: 29.06.2026