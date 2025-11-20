Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Yana GYUROVA

Č. j. KRPL-89288-42/TČ-2025-180581-JON 

Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Č. j. KRPL-89288-42/TČ-2025-180581-JON                                                                                   Liberec 20. listopadu 2025

 Sdělení

pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )

Adresát: Yana GYUROVA

Adresa na níž má být písemnost doručována: Ústavní 413/18, 181 00 Praha

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje

Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne xx v souladu s ust. § 79a odst. 1 tr. řádu pod č.j. KRPL-89288-9/TČ-2025-180571

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec.

Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Tel.: 974 466 478 
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz

                                                                                                                                                                    nprap. Petr Jonáš
                                                                                                                                                                      vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 20.11.2025
Sejmuto dne: 20.12.2025

