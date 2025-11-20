Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Yana GYUROVA
Č. j. KRPL-89288-42/TČ-2025-180581-JON
Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec
Č. j. KRPL-89288-42/TČ-2025-180581-JON Liberec 20. listopadu 2025
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )
Adresát: Yana GYUROVA
Adresa na níž má být písemnost doručována: Ústavní 413/18, 181 00 Praha
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje
Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne xx v souladu s ust. § 79a odst. 1 tr. řádu pod č.j. KRPL-89288-9/TČ-2025-180571
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Tel.: 974 466 478
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz
nprap. Petr Jonáš
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 20.11.2025
Sejmuto dne: 20.12.2025