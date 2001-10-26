VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladimir LULEVIC
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily
Č. j. KRPL-84791-70/TČ-2025-181171 Semily 7. května 2026
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 2 o.s.ř.)
Adresát: Vladimir LULEVIC, nar. 26.10.2001, st. přísl. HRV
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Jánská 451/5, Brno Město
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručované písemnosti:
Usnesení vydané :
1/ dne 12. září 2025 podle ust. § 79a odst. 1 . trestního řádu, pod č.j. KRPL-84791-11/TČ-2025-180571
2/ dne 24. dubna 2026 podle ust. § 79f odst. 1 až 3. trestního řádu, pod č.j. KRPL-84791-66/TČ-2025-181171
Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánem na shora uvedené adresezastižen, dle provedeného šetření se na této adrese nezdržujete a není známá Vaše faktickáadresa, kam Vám lze písemnost doručit.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy, vdobě od 07:30 hodin do 15:00 hodin na Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, Vysocká 225, Semily.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřednídesce Policie ČR sdělení.
por. Bc. Ladislav Švitorka
komisař
Vyvěšeno: 07.05.2026
Sejmuto: 07.06.2026