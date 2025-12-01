Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výzva k vyzvednutí písemnosti - Tachov - Emil STOYANOV
Č.j.: KRPP-67207-30/TČ-2025-031081
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Tachov
Oddělení hospodářské kriminality
Plánská 2032, 347 01 Tachov
Tachov 4. prosince 2025
Počet stran: 2
Emil STOYANOV, nar. 01.11.1990
Oblouková 367,
403 40 Ústí n. Labem - Skorotice
VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI
Ode dne 05.12.2025 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou jedná se o usnesení nadepsaného policejního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o zajištění finančních prostředků na účtu banky, usnesení bylo vydáno dne 08.05.2025 pod č.j.: KRPP-67207-8/TČ-2025-031081.
Rozhodnutí je možné vyzvednout v sídle nadepsaného policejního orgánu v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hodin v kanceláři č. A 206.
Vyřizuje: por. Dominik Raba
Telefon: 974337359
Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 15.12.2025, po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu.
Vyvěšeno dne: 05.12.2025
Sejmuto dne: 16.12.2025
Poučení adresáta:
Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.).
por. Mgr. Dominik Raba komisař
974337359
dominik.raba@pcr.cz
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)