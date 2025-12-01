Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výzva k vyzvednutí písemnosti - Tachov - Emil STOYANOV

Č.j.: KRPP-67207-30/TČ-2025-031081 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Tachov
Oddělení hospodářské kriminality
Plánská 2032, 347 01 Tachov

Č. j.  KRPP-67207-30/TČ-2025-031081
                                                                                                                                                                                           Tachov 4. prosince 2025
                                                                                                                                                                                                           Počet stran: 2

Emil STOYANOV, nar. 01.11.1990
Oblouková 367,
403 40 Ústí n. Labem - Skorotice

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI

Ode dne 05.12.2025  je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou jedná se o usnesení nadepsaného policejního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o zajištění finančních prostředků na účtu banky, usnesení bylo vydáno dne 08.05.2025 pod č.j.: KRPP-67207-8/TČ-2025-031081.

Rozhodnutí je možné vyzvednout v sídle nadepsaného policejního orgánu v pracovních dnech  v době od 7:00  do 15:00 hodin v kanceláři č. A 206.

Vyřizuje: por. Dominik Raba
Telefon:  974337359

Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 15.12.2025, po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu.

Vyvěšeno dne: 05.12.2025
Sejmuto dne: 16.12.2025

Poučení adresáta:

Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.).

                                                                                                                                                    por. Mgr. Dominik Raba komisař
                                                                                                                                                                        974337359
                                                                                                                                                                 dominik.raba@pcr.cz

                                                                                                                                                                schváleno elektronicky
                                                                                                                                           (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                                                                                                   podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 