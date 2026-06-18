Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Sofija FOMIČEVA
Č. j. KRPL-42029-64/TČ-2026-181171
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily
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Č. j. KRPL-42029-64/TČ-2026-181171
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Semily 18. června·2026
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Sofija Fomičeva, nar. 03.10.1992, Talsu Šoseja 31/11, LV-2016 Jurmala, LT
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Bolzanova 1604/7, 110 00 Praha
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručované písemnosti:
Usnesení vydané dne 23. dubna 2026 podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, pod č.j. KRPL-42029-1/TČ-2026-181171
Usnesení vydané dne 23. dubna 2026 podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, pod č.j. KRPL-42029-3/TČ-2026-181171
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Tel.: +420974475457
E-mail: vratislav.kopecky@pcr.cz
por. Vratislav Kopecký, DiS.
komisař
Vyvěšeno dne: 18.06.2026
Sejmuto dne: 18.07.2026