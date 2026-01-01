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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Sofija Fomičeva

Č. j. KRPL-42029-87/TČ-2026-181171 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily

Č. j. KRPL-42029-87/TČ-2026-181171                                                                                                     Semily 20. července 2026

                                                                                              S D Ě L E N Í
                                       pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
                                                                           podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 4 o.s.ř.) 

Adresát: Sofija Fomičeva, nar. 03.10.1992, Talsu Šoseja 31/11, LV-2016 Jurmala, LT

Adresa, na níž má být písemnost doručována: Bolzanova 1604/7, 110 00 Praha

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje. 

Doručované písemnosti: 
Usnesení vydané dne 23. června 2026 podle ust. § 81a k §80, 81 trestního řádu, pod č.j. KRPL-42029-74/TČ-2026-181171
Usnesení vydané dne 23. června 2026 podle ust. § 81a k §80, 81 trestního řádu, pod č.j. KRPL-42029-76/TČ-2026-181171

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu  uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu. 

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

                                                                                                                       por. Vratislav Kopecký, DiS
                                                                                                                                    komisař
Vyvěšeno: 21. 7. 2026
Sejmuto: 21. 8. 2026

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