Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Martin ALEXOVSKÝ
Č. j. KRPL-66198-59/TČ-2024-180511
Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
Obvodní oddělení
Úzká 1259, 464 11 Frýdlant
Č. j. KRPL-66198-56/TČ-2024-180511 Frýdlant 18. září 2025
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )
Adresát:
Martin ALEXOVSKÝ, nar. 28.01.1993 v Stod, trv. bytem alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň- Severní Předměstí
Adresa na níž má být písemnost doručována: alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň-Severní Předměstí
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Frýdlant, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje
Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 18.09.2025 v souladu s ust. § 79f tr. řádu pod č.j. KRPL-66198-55/TČ-2024-180511
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:00 do 15:00 hodin na Obvodní oddělení Frýdlant Úzká 1259, 464 11 Frýdlant.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
E-mail: michal.stybal@pcr.cz
Tel.: 974473300
prap. Michal Stýbal
inspektor
Vyvěšeno dne: 19.09.2025
Sejmuto dne: 19.10.2025