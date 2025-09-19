Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Martin ALEXOVSKÝ

Č. j. KRPL-66198-59/TČ-2024-180511 

Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
Obvodní oddělení
Úzká 1259, 464 11 Frýdlant

Č. j. KRPL-66198-56/TČ-2024-180511                                                                                           Frýdlant 18. září 2025

Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )

Adresát:
Martin ALEXOVSKÝ, nar. 28.01.1993 v Stod, trv. bytem alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň- Severní Předměstí

Adresa na níž má být písemnost doručována: alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň-Severní Předměstí

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Frýdlant, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje

Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 18.09.2025 v souladu s ust. § 79f tr. řádu pod č.j. KRPL-66198-55/TČ-2024-180511

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:00 do 15:00 hodin na Obvodní oddělení Frýdlant Úzká 1259, 464 11 Frýdlant.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

E-mail: michal.stybal@pcr.cz
Tel.: 974473300

                                                                                                                                                                prap. Michal Stýbal
                                                                                                                                                                        inspektor

Vyvěšeno dne: 19.09.2025
Sejmuto dne: 19.10.2025

