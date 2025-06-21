Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Výzva k vyzvednutí písemnosti - Mariia KUZMYCHEVA

Č. j. KRPT-161084-63/TČ-2025-070221 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec

Č. j. KRPT-161084-63/TČ-2025-070221                                                                                                                Třinec 29. září 2025
                                                                                                                                                                                Počet stran: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec  ve smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu

v y z ý v á

osobu: Mariia KUZMYCHEVA, roč. 1946

k vyzvednutí písemnosti: Usnesení vydaného dne 21.06.2025 pod č.j. KRPT-161084-8/TČ-2025-070221, které bylo vydáno policejním orgánem obvodního oddělení Třinec, územního odboru Frýdek-Místek, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Jmenovaná se vyzývá, aby se do 10-ti dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásila policejnímu orgánu obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec.

                                      nprap. Bc. David Motyka                                                                                              npor. Mgr. Tomáš Lyčka
                                            vrchní inspektor                                                                                                           vedoucí oddělení
                                                                                                                                                                         v z. npor. Bc. David Kaleta
                                                                                                                                                                            podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 01.10.2025
Sejmuto dne: 11.10.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 