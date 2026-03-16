Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Marek MASTILAK
Č. j. KRPL-115848-43/TČ-2025-181116
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Obvodní oddělení
Žižkova 1871, 511 01 Turnov
Č. j. KRPL-115848-43/TČ-2025-181116 Turnov 15.·března·2026
S D Ě L E N Í
o vyvěšení na úřední desce
KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY LIBERECKÉHO KRAJE
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát:
MAREK MASTILAK, nar. 17.06.1987
Adresa, na niž má být písemnost doručována:
ŽUPČANY 264, 08001 ŽUPČANY, SLOVENSKO.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:
Obvodní oddělení Turnov, Územní odbor Semily, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost:
Usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 tr. řádu vydané dne 26.2.2026 pod č.j.: KRPL-115848-39/TČ-2025-181116.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po plynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednou v době od07:30 hodin do 15:30 hodin na Obvodním oddělení Policie České republiky v Turnově, Územní odbor Semily na adrese Turnov, ul. Žižkova č. p. 1871. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
prap. Petr Čičkán, DiS.
inspektor
Vyvěšeno dne: 16.03.2026
Sejmuto dne: 16.04.2026