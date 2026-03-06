Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti – Marek DÓŠA

Č. j. KRPL-43385-66/TČ-2025-181171 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily

Č. j. KRPL-43385-66/TČ-2025-181171                                                                                          Semily 6. března 2026

V Ý Z V A

pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 2 o.s.ř.)

Adresát:  Marek DÓŠA, nar. 13.12.1974

Adresa, na níž má být písemnost doručována: Čepirožská 57, 434 01 Most 

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.  

Doručovaná písemnost:
Usnesení vydané dne 18. prosince 2025 podle ust. § 79f odst. 1 až 3. trestního řádu, pod č.j. KRPL-43385-57/TČ-2025-181171   

Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánem na shora uvedené adrese zastižen, dle provedeného šetření se na této adrese nezdržujete a není známá Vaše faktická adresa, kam Vám lze písemnost doručit.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy, v době od 07:30 hodin do 15:00 hodin na Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, Vysocká 225, Semily. 

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.  

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřední desce Policie ČR sdělení.

                                                                                                        nprap.. Zdeněk Famfulík
                                                                                                               vrchní inspektor
Vyvěšeno: 06.03.2026
Sejmuto: 05.04.2026
 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 