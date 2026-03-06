Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti – Marek DÓŠA
Č. j. KRPL-43385-66/TČ-2025-181171
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily
Č. j. KRPL-43385-66/TČ-2025-181171 Semily 6. března 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 2 o.s.ř.)
Adresát: Marek DÓŠA, nar. 13.12.1974
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Čepirožská 57, 434 01 Most
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost:
Usnesení vydané dne 18. prosince 2025 podle ust. § 79f odst. 1 až 3. trestního řádu, pod č.j. KRPL-43385-57/TČ-2025-181171
Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánem na shora uvedené adrese zastižen, dle provedeného šetření se na této adrese nezdržujete a není známá Vaše faktická adresa, kam Vám lze písemnost doručit.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy, v době od 07:30 hodin do 15:00 hodin na Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, Vysocká 225, Semily.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřední desce Policie ČR sdělení.
nprap.. Zdeněk Famfulík
vrchní inspektor
Vyvěšeno: 06.03.2026
Sejmuto: 05.04.2026