VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Lenka NEJEDLÁ

Č. j. KRPL-56263-313/TČ-2024-180581-JON 

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Č. j. KRPL-56263-313/TČ-2024-180581-JON                                                                                                Liberec 15. prosince 2025


Sdělení 
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého 
kraje podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )


Adresát: Lenka NEJEDLÁ

Adresa na níž má být písemnost doručována: U národní galerie 470, Praha-Zbraslav

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje

Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 19.11.2024 v souladu s ust. § 79f odst. 1 tr. řádu pod č.j. KRPL-56263-299/TČ-2024-180581

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec. 

Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. 

Tel.: 974 466 478, 
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz

                                                                                                                                                                                 nprap. Petr Jonáš
                                                                                                                                                                                   vrchní inspektor


Vyvěšeno dne: 15.12.2025
Sejmuto dne: 14.01.2026

