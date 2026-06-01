Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Jenö GORONDI
Č. j. KRPL-39423-133/TČ-2025-180080-KZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality
P.O.BOX 320
U Opatrovny č.p. 361/2, 460 01 Liberec
Č. j. KRPL-39423-133/TČ-2025-180080-KZ Liberec 1. června 2026
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Jenö GORONDI, nar. xx. xx. xxxx
Adresa, na níž má být písemnost doručována: K Řeporyjím 120, 155 00, Praha
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Doručovaná písemnost:
Usnesení dle § 81a tr. řádu vydané dne 23. 03. 2026 podle § 166 odst. 1 trestního řádu pod č.j. KRPL-39423-119/TČ-2025-180080
Protože adresát, nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, nebylo možné doručit osobě, která je oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní, nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v době od 7:30 hod. do 15:00 hod. na Odboru hospodářské kriminality KŘP Libereckého kraje, na adrese U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
tel.: 974461344
e-mail: pavel.karmazin@pcr.cz
kpt. Pavel Karmazín
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 01.06.2026
Sejmuto dne: 01.07.2026