Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Hana Růžičková
Č. j. KRPL-6053/TČ-2024-180581-JON
Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3
460 74 Liberec
Č. j. KRPL-6053/TČ-2024-180581-JON Liberec 19. listopadu 2025
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,
podle § 64 odst. 4 tr.ř. (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Hana Růžičková
Adresa na níž má být písemnost doručována: Ke Hřišti 14, 280 02, Kolín-Štítary
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje
Doručovaná písemnosti: Usnesení vydané dne 19.03.2025 v souladu s ust. § 159a odst. 5 tr. řádu pod č.j. KRPL-60853-45/TČ-2024-180581.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelilkož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou zásilku si můžete vyzvaednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Tel.: 974466478
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz
nprap. Petr Jonáš
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 19.11.2025
Sejmuto dne: 19.12.2025