Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Erik MIKO
Č. j. KRPL-95958-33/TČ-2025-180414
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Jablonec nad Nisou
Obvodní oddělení Tanvald
Poštovní 242, 468 41 Tanvald
Č. j. KRPL-95958-33/TČ-2025-180414 Tanvald 1. června 2026
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 2 o.s.ř.)
Adresát: Erik MIKO, nar. 08. 02. 1998
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Potoční 502, 407 77 Šluknov
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Tanvald, Územní odbor Jablonec nad Nisou, KŘP Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost:
Usnesení vydané dne 06. 05. 2026 podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu pod Č.j. KRPL-95958-33/TČ-2025-180414.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena k vyzvednutí) dne 14. 05. 2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, vyvěšení této výzvy, v době od 07:30 hodin do 15:00 hodin na Obvodní oddělení Tanvald, Poštovní 242, 468 41 Tanvald.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřední desce Policie ČR sdělení.
prap. Mgr. Radim Reimann
inspektor
Vyvběšeno dne: 01.06.2026
Sejmuto dne: 01.07.2026