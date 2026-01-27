Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva k vyzvednutí písemnosti - Dmytro KORMACHOV
Č. j. KRPT-256151-45/TČ-2025-070214
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Frýdek-Místek
Hlavní 110, 738 02
Č. j. KRPT-256151-45/TČ-2025-070214 Frýdek-Místek 23. ledna 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice, Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice v trestní věci pod č.j. KRPT-127676/TČ-2025-070413
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě:Dmytro KORMACHOV, roč. 2005, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 09.10.2025 vedené pod č.j.- KRPT-256151-12/TČ-2025-070281, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Oddělení hospodářské kriminality, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Frýdek-Místek na adrese Frýdek-Místek, Hlavní 110,738 01 a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Ondřej Krutil , tel. 974 732 667, mail: ondrej.krutil@pcr.cz.
nprap. Bc. Ondřej Krutil
vrchní inspektor
npor. Bc. Libor Staníček
vedoucí oddělení
v z. npor. Mgr. Martin Branc
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno 27.01.2026
Sejmuto 06.02.2026