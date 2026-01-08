Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva k vyzvednutí písemnosti - Daria BRYLINSKA

Č. j. KRPT-141378-170/TČ-2025-070221 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec

Č. j. KRPT-141378-170/TČ-2025-070221                                                                                                      Třinec 29. ledna 2026
                                                                                                                                                                        Počet stran: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti


Policejní orgán územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec  ve smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu

v y z ý v á

osobu: Daria BRYLINSKA, roč. 2005

k vyzvednutí písemnosti: Usnesení vydaného dne 08.01.2026 pod č.j. KRPT-141378-165/TČ-2025-070221, které bylo vydáno policejním orgánem obvodního oddělení Třinec, územního odboru Frýdek-Místek, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Jmenovaná se vyzývá, aby se do 10-ti dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásila policejnímu orgánu obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec.


                                     nprap. Bc. David Motyka                                                                                   npor. Mgr. Tomáš Lyčka
                                          vrchní inspektor                                                                                                vedoucí oddělení
                                                                                                                                                            v z. npor. Bc. David Kaleta

Vyvěšeno dne: 30.01.2026
Sejmuto dne: 09.02.2026

       

