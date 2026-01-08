Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva k vyzvednutí písemnosti - Daria BRYLINSKA
Č. j. KRPT-141378-170/TČ-2025-070221
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec
Č. j. KRPT-141378-170/TČ-2025-070221 Třinec 29. ledna 2026
Počet stran: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec ve smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu
v y z ý v á
osobu: Daria BRYLINSKA, roč. 2005
k vyzvednutí písemnosti: Usnesení vydaného dne 08.01.2026 pod č.j. KRPT-141378-165/TČ-2025-070221, které bylo vydáno policejním orgánem obvodního oddělení Třinec, územního odboru Frýdek-Místek, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Jmenovaná se vyzývá, aby se do 10-ti dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásila policejnímu orgánu obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec.
nprap. Bc. David Motyka npor. Mgr. Tomáš Lyčka
vrchní inspektor vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. David Kaleta
Vyvěšeno dne: 30.01.2026
Sejmuto dne: 09.02.2026