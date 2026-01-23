Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva k vyzvednutí písemnosti - Danyil KITSELIUK
Č. j. KRPT-203721-65/TČ-2025-070221
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec
Č. j. KRPT-203721-65/TČ-2025-070221 Třinec 22. ledna 2026
Počet stran: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu
VYZÝVÁ
osobu Danyil KITSELIUK, ročník 2005,
k vyzvednutí písemnosti: Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu vydaného dne 11. srpna 2025, číslo jednací KRPT-203721-13/TČ-2025-070221, které vydalo policejní orgán Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, Třinec.
Jmenovaný se vyzývá, aby se do 10- dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásil policejnímu orgánu Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, Třinec.
nprap. Bc. David Sikora npor. Mgr. Tomáš Lyčka
vrchní inspektor vedoucí oddělení
tel: 974 742 651
fax: 974 742 658 v z. npor. Bc. David Kaleta
e-mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz
DS: n5hai7v
Vyvěšeno dne: 23.01.2026
Sejmuto dne: 02.02.2026