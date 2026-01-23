Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva k vyzvednutí písemnosti - Danyil KITSELIUK

Č. j. KRPT-203721-65/TČ-2025-070221 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec

Č. j. KRPT-203721-65/TČ-2025-070221                                                                                                      Třinec 22. ledna 2026
                                                                                                                                                                      Počet stran: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, ve smyslu §  64 odst. 4 trestního řádu

VYZÝVÁ

osobu Danyil KITSELIUK, ročník 2005,

k vyzvednutí písemnosti: Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu vydaného dne 11. srpna 2025, číslo jednací KRPT-203721-13/TČ-2025-070221, které vydalo policejní orgán Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, Třinec.

Jmenovaný se vyzývá, aby se do 10- dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásil policejnímu orgánu Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, Třinec.


                                nprap. Bc. David Sikora                                                                                                npor. Mgr. Tomáš Lyčka
                                     vrchní inspektor                                                                                                            vedoucí oddělení 
                                     tel: 974 742 651    
                                    fax: 974 742 658                                                                                                    v z. npor. Bc. David Kaleta
                       e-mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz
                                        DS: n5hai7v


Vyvěšeno dne: 23.01.2026
Sejmuto dne: 02.02.2026

