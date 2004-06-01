Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Danis KOSTJUTŠENKO
Č. j. KRPL-44026-23/TČ-2025-181116
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Obvodní oddělení
Žižkova 1871, 511 01 Turnov
Č. j. KRPL-44026-23/TČ-2025-181116 Turnov 12. srpna 2025
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Denis KOSTJUTŠENKO, nar. 01.06.2004
Adresa, na niž má být písemnost doručována: Myslivecká 154/4, 408 01 Rumburk-Rumburk 1, Česko.
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Turnov, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost:
Usnesení vydané dne 10.5.2025 podle § 79a odst. 1 tr. řádu pod č.j.: KRPL-44026-7/TČ-2025-181116.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po plynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednou v době od 07:30 hodin do 15:00 hodin na Obvodním oddělení PČR v Turnově - Územní odbor Semily na adrese Turnov, ul. Žižkova č. p. 1971. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
prap. Jakub Najman
inspektor
Vyvěšeno dne: 13.08.2025
Sejmuto dne: 12.09.2025