VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Dancho SHISHKOV

Č. j. KRPL-89288-50/TČ-2025-180581-JON 

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Č. j. KRPL-89288-50/TČ-2025-180581-JON                                                                                              Liberec 10. prosince 2025



Sdělení 
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého 
kraje podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )


Adresát: Dancho SHISHKOV, nar. 4.11.2002

Adresa na níž má být písemnost doručována: neznámá

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje

Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 10.12.2025 v souladu s ust. § 81a odst. 1 tr. řádu pod č.j. KRPL-89288-49/TČ-2025-180581

Protože v případě adresáta není známá jeho adresa ani potvrzena jeho identita, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Písemnost se považuje podle zákona 
desátý den od tohoto oznámení za den doručení. Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec. 
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. 

Tel.: 974 466 478, 
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz

                                                                                                                                                                               nprap. Petr Jonáš
                                                                                                                                                                                 vrchní inspektor

Vyvěšeno den: 11.12.2025
Sejmuto dne: 10.01.2026
 

