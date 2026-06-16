Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-4917-48/TČ-2026-020881
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Soběslavská 2763 390 05 Tábor
Č. j. KRPC-4917-48/TČ-2026-020881 Tábor 16. června 2026
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, jakožto doručující orgán
tímto vyzývá
Artur OLIINYKOV
11 Enthusiastiv
byt 99
Záporoží, Ukrajina
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-4917-44/TČ-2026-020881,
která je dnem 16.06.2026 připravena k vyzvednutí na adrese územního odboru Policie České republiky v Táboře, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Ing. Štěpán Kostrůnek komisař
Vyvěšeno dne: 17.06.2026 Sejmuto dne: 27.06.2026