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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti

Č. j. KRPC-28485-40/TČ-2026-020881 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                  služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení hospodářské kriminality                                                                                                                                                                              Soběslavská 2763                                                                                                                                                                                                    390 05 Tábor

Č. j. KRPC-28485-40/TČ-2026-020881                                                                                                                        Tábor 9. června 2026

                                                                                                                                                                                      Počet listů: 1

Výzva   k   vyzvednutí   písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, jakožto doručující orgán

tímto vyzývá

Bohdan ZALIZNIAK

Bílenecké náměstí 6/4

184 00 Praha-Dolní Chabry

k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-28485-13/TČ-2026-020881

                                        Č. j. KRPC-28485-10/TČ-2026-020881

která je dnem 09.06.2026 připravena k vyzvednutí na adrese Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                       por. Mgr. Bc. Eliška Peštová, MBA                                                                                                                                                                                              komisař

Vyvěšeno dne: 10.06.2026                                                                                                                                                                                      Sejmuto dne: 20.06.2026      

                                       

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