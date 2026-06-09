Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-28485-40/TČ-2026-020881
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Soběslavská 2763 390 05 Tábor
Č. j. KRPC-28485-40/TČ-2026-020881 Tábor 9. června 2026
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, jakožto doručující orgán
tímto vyzývá
Bohdan ZALIZNIAK
Bílenecké náměstí 6/4
184 00 Praha-Dolní Chabry
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-28485-13/TČ-2026-020881
Č. j. KRPC-28485-10/TČ-2026-020881
která je dnem 09.06.2026 připravena k vyzvednutí na adrese Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Mgr. Bc. Eliška Peštová, MBA komisař
Vyvěšeno dne: 10.06.2026 Sejmuto dne: 20.06.2026