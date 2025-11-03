Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-137431-60/TČ-2025-020881
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Soběslavská 2763 390 05 Tábor
Č. j. KRPC-137431-60/TČ-2025-020881 Tábor 3. listopadu 2025
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, jakožto doručující orgán
tímto vyzývá
Patrika Grundzu
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha 3
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-137431-37/TČ-2025-020881,
která je dnem 03.11.2025 připravena k vyzvednutí na adrese územního odboru Policie České republiky v Táboře, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
por. Ing. Štěpán Kostrůnek komisař
Vyvěšeno dne: 03.11.2025 Sejmuto dne: 12.11.2025