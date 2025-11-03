Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti

Č. j. KRPC-137431-60/TČ-2025-020881 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                   služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení hospodářské kriminality                                                                                                                                                                               Soběslavská 2763                                                                                                                                                                                                     390 05 Tábor

Č. j. KRPC-137431-60/TČ-2025-020881                                                                                                          Tábor 3. listopadu 2025

                                                                                                                                                                           Počet listů: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, jakožto doručující orgán

tímto vyzývá

Patrika Grundzu

Havlíčkovo náměstí 700/9

130 00 Praha 3

k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-137431-37/TČ-2025-020881,

která je dnem 03.11.2025 připravena k vyzvednutí na adrese územního odboru Policie České republiky v Táboře, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

                                                                                                                                                       por. Ing. Štěpán Kostrůnek                                                                                                                                                                                                    komisař

Vyvěšeno dne: 03.11.2025                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne: 12.11.2025

