Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-74122-35/TČ-2025-020881
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Soběslavská 2763 390 05 Tábor
Č. j. KRPC-74122-35/TČ-2025-020881 Tábor 5. prosince 2025
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, jakožto doručující orgán tímto vyzývá
Alena KURTOVIĆE, nar. 08.09.1981 v POSTOJNA, rozvedený, st. přísl. SVN, doklad: ZD066618, trv. bytem Jiřího Trnky č. p. 70, 738 01 Frýdek-Místek, Česko
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-74122-35/TČ-2025-020881, která je dnem 05. 12. 2025 připravena k vyzvednutí na adrese ÚO Tábor, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. Romana Šuléřová, DiS. komisař
Vyvěšeno dne: 08.12.2025 Sejmuto dne: 18.12.2025