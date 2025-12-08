Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti

Č. j. KRPC-74122-35/TČ-2025-020881 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                   Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                  služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                       oddělení hospodářské kriminality                                                                                                                                                                              Soběslavská 2763                                                                                                                                                                                                      390 05 Tábor

Č. j. KRPC-74122-35/TČ-2025-020881                                                                                                                Tábor 5. prosince 2025

                                                                                                                                                                               Počet listů: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, jakožto doručující orgán tímto vyzývá

Alena KURTOVIĆE, nar. 08.09.1981 v POSTOJNA, rozvedený, st. přísl. SVN, doklad: ZD066618, trv. bytem Jiřího Trnky č. p. 70, 738 01 Frýdek-Místek, Česko

k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-74122-35/TČ-2025-020881, která je dnem 05. 12. 2025 připravena k vyzvednutí na adrese ÚO Tábor, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                      por. Bc. Romana Šuléřová, DiS.                                                                                                                                                                                                komisař

Vyvěšeno dne: 08.12.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 18.12.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 