Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-45809-35/TČ-2025-020815
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Mladá Vožice Plankova 305 391 43 Mladá Vožice
Č. j. KRPC-45809-35/TČ-2025-020815 Mladá Vožice 5. ledna 2026
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Mladá Vožice, jakožto doručující orgán
tímto vyzývá osobu: Marek PECHA
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná - Fryštát
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-45809-33/TČ-2025-020815,
která je dnem 5. ledna 2026 připravena k vyzvednutí na adrese obvodní oddělení policie Mladá Vožice, Plaňkova 305, 391 43 Mladá Vožice.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Václav Diviš, DiS. vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 05.01.2026 Sejmuto dne: 15.01.2026