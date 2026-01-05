Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti

Č. j. KRPC-45809-35/TČ-2025-020815 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                   Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                  obvodní oddělení Mladá Vožice                                                                                                                                                                                 Plankova 305                                                                                                                                                                                                            391 43 Mladá Vožice

Č. j. KRPC-45809-35/TČ-2025-020815                                                                                                                      Mladá Vožice 5. ledna 2026

                                                                                                                                                                                    Počet listů: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Mladá Vožice, jakožto doručující orgán

tímto vyzývá osobu: Marek PECHA

                                 Fryštátská 72/1

                                733 01 Karviná - Fryštát

k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-45809-33/TČ-2025-020815,

která je dnem 5. ledna 2026 připravena k vyzvednutí na adrese obvodní oddělení policie Mladá Vožice, Plaňkova 305, 391 43 Mladá Vožice.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                  nprap. Václav Diviš, DiS.                                                                                                                                                                                                   vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 05.01.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 15.01.2026                                              

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 