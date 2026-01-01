Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-142126-63/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budcějovice
Č. j. KRPC-142126-63/TČ-2025-0201PA České Budějovice 15. června 2026
Počet listů: 1
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 01 České Budějovice v trestním řízení KRPC-142126/TČ-2025-0201PA
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Dalibor KVIETIK, nar. 20.12.1983 v Praha 2, svobodný, doklad: 217853672, trv. bytem Slaný-Trpoměchy č. p. 38, 274 01 Slaný-Trpoměchy, možnost převzetí uvedené písemnosti:
Usnesení o zrušení zajištění věcí ve smyslu ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu vedené pod Č. j. KRPC-142129-61/TČ-2022-0201PA ze dne 15.6.2025, vydané Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, ve věci zajištění finančních prostředků ve výši 198 000 Kč na bankovním účtu č. 3507568010/3030.
Usnesení § 79f trestního řádu je tedy v souladu s ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.
Adresát si může uloženou písemnost vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 15:30 hodin na útvaru Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 10 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi - http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Petr Sláma vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 16.06.2026 Sejmuto dne: 26.06.2026