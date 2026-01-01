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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti

Č. j. KRPC-36712-45/TČ-2026-020817 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                  obvodní oddělení Soběslav                                                                                                                                                                                        Palackého 94/2                                                                                                                                                                                                          392 01 Soběslav

Č. j. KRPC-36712-45/TČ-2026-020817                                                                                                               Soběslav 30. června 2026

                                                                                                                                                                              Počet listů: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Soběslav, Palackého 94, jakožto doručující orgán tímto vyzývá osobu:

  • Robert DUNKA, nar. 07.10.2004, trv. bytem náměstí starosty Pavla č. p. 44, 272 01 Kladno

k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-36712-15/TČ-2026-020817, která je dnem 1. 7. 2026 připravena k vyzvednutí na adrese OOP Soběslav, Palackého 94, 392 01 Soběslav

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                               nprap. Jiří Košťálek                                                                                                                                                                                                       vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 01.07.2026                                                                                                                                                                                       Sejmuto dne: 10.07.2026

           

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