Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-45809-24/TČ-2025-020815
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Mladá Vožice Plaňkova 305 391 43 Mladá Vožice
Č. j. KRPC-45809-24/TČ-2025-020815 Mladá Vožice 8. září 2025
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Mladá Vožice, jakožto doručující orgán
tímto vyzývá osobu: Marek PECHA
Fryštátská 72/1
733 01 Karviná - Fryštát
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPS-81381-10/TČ-2025-011121,
která je dnem 8. září 2025 připravena k vyzvednutí na adrese obvodní oddělení policie Mladá Vožice, Plaňkova 305, 391 43 Mladá Vožice.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Václav Diviš, DiS. vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 08.09.2025 Sejmuto dne: 18.09.2025