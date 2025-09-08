Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti

Č. j. KRPC-45809-24/TČ-2025-020815 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                   obvodní oddělení Mladá Vožice                                                                                                                                                                                Plaňkova 305                                                                                                                                                                                                             391 43 Mladá Vožice

Č. j. KRPC-45809-24/TČ-2025-020815                                                                                                                       Mladá Vožice 8. září 2025

                                                                                                                                                                                     Počet listů: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Mladá Vožice, jakožto doručující orgán

tímto vyzývá osobu: Marek PECHA

                                Fryštátská 72/1

                                733 01 Karviná - Fryštát

k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPS-81381-10/TČ-2025-011121,

která je dnem 8. září 2025 připravena k vyzvednutí na adrese obvodní oddělení policie Mladá Vožice, Plaňkova 305, 391 43 Mladá Vožice.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                         nprap. Václav Diviš, DiS.                                                                                                                                                                                                  vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 08.09.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 18.09.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 