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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti

Č. j. KRPC-70571-24/TČ-2026-020323 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Jindřichův Hradec                                                                                                                                                                              obvodní oddělení Třeboň                                                                                                                                                                                          Riegrova 1227                                                                                                                                                                                                            379 01 Třeboň

Č. j. KRPC-70571-24/TČ-2026-020323                                                                                                                             Třeboň 11. června 2026

                                                                                                                                                                                           Počet listů: 1

Veřejná vyhláška

Dne 10.5.2026 bylo pod Č. j. KRPC-70571-11/TČ-2026-020323 vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 110793005/0100 vedené v CZK měně u Komerční banky IČO 45317054, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 43 990 Kč a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kdy téhož dne byla na Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec doručena ze strany policejního orgánu obvodní oddělení Třeboň žádost o dodatečný souhlas se zajištěním, této žádosti bylo ze strany OSZ Jindřichův Hradec dodatečně vyhověno.

Písemnost byla prostřednictvím České pošty zaslána majitelce bankovního účtu Marii NISTOROVÉ, nar. 14.07.1997 v Ústí nad Labem, trv. bytem Žukovova 65/56, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov s možností vhození do poštovní schránky adresáta, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát zřejmě nemá schránku a následně byla písemnost poštovním doručovatelem uložena dne 22.5.2026 na lhůtu 10 dnů, kdy si ji ani v tomto termínu adresát nevyzvedl. Poštovní doručovatel následně písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu policejnímu orgánu obvodní oddělení Třeboň.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů. 

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                     npor. Bc. Tomáš Bartoš                                                                                                                                                                                          zástupce vedoucího oddělení

Vyvěšeno dne: 12.06.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 12.07.2026

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