Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-70571-24/TČ-2026-020323
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Jindřichův Hradec obvodní oddělení Třeboň Riegrova 1227 379 01 Třeboň
Č. j. KRPC-70571-24/TČ-2026-020323 Třeboň 11. června 2026
Počet listů: 1
Veřejná vyhláška
Dne 10.5.2026 bylo pod Č. j. KRPC-70571-11/TČ-2026-020323 vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 110793005/0100 vedené v CZK měně u Komerční banky IČO 45317054, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 43 990 Kč a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kdy téhož dne byla na Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec doručena ze strany policejního orgánu obvodní oddělení Třeboň žádost o dodatečný souhlas se zajištěním, této žádosti bylo ze strany OSZ Jindřichův Hradec dodatečně vyhověno.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty zaslána majitelce bankovního účtu Marii NISTOROVÉ, nar. 14.07.1997 v Ústí nad Labem, trv. bytem Žukovova 65/56, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov s možností vhození do poštovní schránky adresáta, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát zřejmě nemá schránku a následně byla písemnost poštovním doručovatelem uložena dne 22.5.2026 na lhůtu 10 dnů, kdy si ji ani v tomto termínu adresát nevyzvedl. Poštovní doručovatel následně písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu policejnímu orgánu obvodní oddělení Třeboň.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
npor. Bc. Tomáš Bartoš zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 12.06.2026 Sejmuto dne: 12.07.2026