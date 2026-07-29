Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-41793-7/ČJ-2026-020007
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby dopravní policie oddělení silničního dohledu České Budějovice Dobrovodská 39/25 370 01 České Budějovice
Č. j. KRPC-41793-7/ČJ-2026-020007 České Budějovice 29. července 2026
Počet listů: 2
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie, oddělení silničního dohledu České Budějovice, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
Oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít následující písemnost týkající se účastníka řízení
Andrejs RJABČUNS (1981), trvale bytem Šífařská 575/6, 147 00 Praha-Hodkovičky.
- Opravné rozhodnutí z moci úřední dle ust. § 70 správního řádu pod Č. j. KRPC-41793-4/ČJ-2026-020007 ze dne 2. dubna 2026.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, z důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou.
Písemnost si účastník řízení vyzvedne u správního orgánu, na adrese: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie, oddělení silničního dohledu České Budějovice, Dobrovodská 39/25, České Budějovice, v pracovních dnech od 06:00 do 14:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Lukáš Svoboda vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 29.07.2026 Sejmuto dne: 13.08.2026