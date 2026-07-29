Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva k vyzvednutí písemnosti
Č. j. KRPC-36712-51/TČ-2026-020817
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Soběslav Palackého 94/2 392 01 Soběslav
Č. j. KRPC-36712-51/TČ-2026-020817 Soběslav 28. července 2026
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Soběslav, Palackého 94, jakožto doručující orgán tímto vyzývá osobu:
- Bohuslava KARALOVÁ, nar. 02.07.1978, trv. bytem Antonína Sovy č. p. 629, 418 01 Bílina-Teplické Předměstí
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-36712-49/TČ-2026-020817, která je dnem 28. 7. 2026 připravena k vyzvednutí na adrese obvodním oddělení Soběslav, Palackého 94, 392 01 Soběslav
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Jiří Koštálek vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 29.07.2026 Sejmuto dne: 08.08.2026