Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - Výzva k převzetí vozidla
Č. j. KRPS-163248-20/PŘ-2018-010042-TV
CRISTEA NICOLAE
21 AVENUE ARISTIDE BRIAND
93190 LIVRY GARGAN
FRANCIE
Výzva k vyzvednutí vozidla - Renault Espace, RZ: 941DZJ78
Dne 27.5.2018 bylo na dálnici D5, 5. km směr Plzeň, v kú Rudná, zajištěno motorové vozidlo: Renault Espace, rz 941DZJ78, mpz F, barva zelená, vin VF8JE0E0517491375 a to ve vztahu k podezření ze spáchání přestupku řidičem: Radu Mihai.
Vozidlo je uloženo v depozitu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor správy majetku - pracoviště Kutná Hora.
S ohledem na skutečnost, že jste byl ve francouzském registru vozidel zjištěn jako vlastník uvedeného vozidla, vyzýváme Vás k jeho vyzvednutí ve lhůtě do 31.3.2026.
Za tímto účelem prosím kontaktujte zdejší útvar policie na adrese uvedené v záhlaví, případně e-mailem: krps.do.rudna@pcr.cz anebo telefonicky (pondělí - pátek od 07:30 do 14:30 hod.): +420974872876.
Pokud do uvedené lhůty neprojevíte o vozidlo zájem a neučiníte kroky k jeho vyzvednutí, bude na vozidlo pohlíženo jako na věc opuštěnou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a v té souvislosti pozbudete svého vlastnického práva.
npor. Mgr. Filip Kubišta
vedoucí dálničního oddělení
v z. npor. Mgr. Petr Charousek
podepsáno elektronicky
vyvěšeno dne: 26.01.2026
sejmuto dne: 10.02.2026