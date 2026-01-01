Policie České republiky  

Středočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Veřejná vyhláška - Výzva k převzetí vozidla

Č. j. KRPS-163248-20/PŘ-2018-010042-TV 

CRISTEA NICOLAE
21 AVENUE ARISTIDE BRIAND
93190 LIVRY GARGAN
FRANCIE

Výzva k vyzvednutí vozidla - Renault Espace, RZ: 941DZJ78

            Dne 27.5.2018 bylo na dálnici D5, 5. km směr Plzeň, v kú Rudná, zajištěno motorové vozidlo: Renault Espace, rz 941DZJ78, mpz F, barva zelená, vin VF8JE0E0517491375 a to ve vztahu k podezření ze spáchání přestupku řidičem: Radu Mihai.

     Vozidlo je uloženo v depozitu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor správy majetku - pracoviště Kutná Hora.

     S ohledem na skutečnost, že jste byl ve francouzském registru vozidel zjištěn jako vlastník uvedeného vozidla, vyzýváme Vás k jeho vyzvednutí ve lhůtě do 31.3.2026.

     Za tímto účelem prosím kontaktujte zdejší útvar policie na adrese uvedené v záhlaví, případně e-mailem: krps.do.rudna@pcr.cz anebo telefonicky (pondělí - pátek od 07:30 do 14:30 hod.): +420974872876.

     Pokud do uvedené lhůty neprojevíte o vozidlo zájem a neučiníte kroky k jeho vyzvednutí, bude na vozidlo pohlíženo jako na věc opuštěnou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a v té souvislosti pozbudete svého vlastnického práva.

 

                                                                                                                                      npor. Mgr. Filip Kubišta
                                                                                                                                 vedoucí dálničního oddělení
                                                                                                                               v z. npor. Mgr. Petr Charousek
                                                                                                                                   podepsáno elektronicky

vyvěšeno dne: 26.01.2026
sejmuto dne: 10.02.2026

 

