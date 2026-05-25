Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k převzetí vozidla, Mazda 626, rz: DLB24GJ, vin: JMZGE144201423074
Č. j. KRPL-93671-20/PŘ-2019-180506
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Liberec 22. května·2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA K PŘEVZETÍ VOZIDLA
Mazda 626, rz: DLB24GJ, vin: JMZGE144201423074
Adresát: Katarzyna DOKTORCZYK, nar. 24.11.1984
Adresa: Kościelna 1/2, 59-975 Sulików, Polsko
Dne 10.10.2019 bylo po dopravní nehodě, ke které došlo na silnici III/35 v katastru obce Kunratice, zjištěno motorové vozidlo:Mazda 626, rz: DLB24GJ, vin: JMZGE144201423074 (dále jen "vozidlo").
Vozidlo je uloženo v objektu skladu zajištěných věcí Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
S ohledem na skutečnost, že jste v polském registru vozidel a opakovanými výzvami se policejnímu orgánu nepodařilo doručit písemnou výzvu k převzetí vozidla, vyzýváme Vás touto veřejnou vyhláškou k jeho vyzvednutí ve lhůtě do 25. července 2026.
Za tímto účelem kontaktuje zdejší útvar policie na adrese Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní inspektorát, Pastýřská 375/3, 460 74 Liberec 1, telefonicky: +420974466259 nebo +420974466579, e-mailem: lb.di.evidence@pcr.cz, anebo datovou schránkou: vsmhpv9.
Pokud v uvedené lhůtě neprojevíte o vozidlo zájem a neučiníte kroky k jeho vyzvednutí, bude následně na vozidlo pohlíženo jako na věc opuštěnou v souladu s ust. § 1045 odst.1 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v té souvislosti pozbudete svého vlastnického práva.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
prap. Ing. Anna Urbanová
inspektor
Vyvěšeno dne: 25.05.2026
Sejmuto dne: 09.06.2026