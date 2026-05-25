Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k převzetí vozidla, FORD KA, vin: WF0BXXWPRB3M26981

Č. j. KRPL-31167-23/PŘ-2019-180506 

KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
Dopravní inspektorát
Pastýřská 3, 460 74 Liberec 

             Liberec 22. května·2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA K PŘEVZETÍ VOZIDLA

 Mazda 626, rz: DLB24GJ, vin: JMZGE144201423074

Adresát: NEZJIŠTĚN

Adresa: NENÍ ZNÁMÁ 

Dne 27.03.2019 bylo po dopravní nehodě, ke které došlo na silnici III/3511 v katastru obce Frýdlant, zajištěno motorové vozidlo: FORD KA, vin: WF0BXXWPRB3M26981 (dále jen "vozidlo").

Vozidlo je uloženo v objektu skladu zajištěných věcí Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

S ohledem na skutečnost, že se policejnímu orgánu provedeným šetřením nepodařilo ustanovit vlastníka a doručit mu písemnou výzvu k převzetí vozidla, vyzýváme touto veřejnou vyhláškou vlastníka vozidla k jeho vyzvednutí ve lhůtě do 25. července 2026.

Za tímto účelem kontaktuje zdejší útvar policie na adrese Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní inspektorát, Pastýřská 375/3, 460 74 Liberec 1, telefonicky: +420974466259 nebo +420974466579, e-mailem: lb.di.evidence@pcr.cz, anebo datovou schránkou: vsmhpv9.

Pokud v uvedené lhůtě neprojevíte o vozidlo zájem a neučiníte kroky k jeho vyzvednutí, bude následně na vozidlo pohlíženo jako na věc opuštěnou v souladu s ust. § 1045 odst.1 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v té souvislosti pozbudete svého vlastnického práva. 

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                        prap. Ing. Anna Urbanová
                                                                                                                                                                inspektor

Vyvěšeno dne: 25.05.2026
Sejmuto dne: 09.06.2026

