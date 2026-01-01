Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Veřejná vyhláška - Výzva k převzetí jízdního kola

Č. j. KRPS-320747-32/ČJ-2023-011620-SO 

Mykhailo HORKAVCHUK, nar. 08.02.1979 v TARASIVKA
Chvatěruby 223
278 01 Chvatěruby

Výzva k převzetí jízdního kola

Tímto Vás vyzýváme, abyste si v co nejkratší době, převzal jízdní kolo:

zn. MAHBIKE MOUNTAIN - horské jízdní kolo černé barvy s bílým nápisem Mahbike Mountain,

jehož jste majitelem a které bylo dne 24.12.2023 ve smyslu § 2 zák. č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky zajištěno a uloženo na Obvodním oddělení Řevnice.

Jízdní kolo si převezměte co nejdříve, nejdéle však do 3 měsíce od data doručení této výzvy nebo sejmutí výzvy z úřední desky, v budově Policie České republiky, OOP Řevnice na adrese Nádražní 213, 252 30 Řevnice v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 07:00 do 15:00 hodin. K převzetí kola můžete pověřit i jinou osobu, která musí předložit Vámi podepsanou, úředně ověřenou plnou moc k převzetí.

Poučení:

Pokud si jízdní kolo nevyzvednete, nebo o něj jiným způsobem neprojevíte zájem, bude pokládáno za věc opuštěnou.

Zpracoval:                                                                                                              npor. Ing. Petra Pavlíčková
npor. Bc. Richard Soukup MBA                                                                             vedoucí oddělení
komisař
tel: 974866520                                          
mail: richard.soukup@pcr.cz                                                                               
                                                                                                                               v z. npor. Bc. Richard Soukup, MBA
                                                                                                                               schváleno elektronicky
                                                                                                                               (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                                                                               podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

vyvěšeno dne: 07.05.2026
sejmuto dne: 06.07.2026

