Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - Výzva k převzetí jízdního kola
Č. j. KRPS-320747-32/ČJ-2023-011620-SO
Mykhailo HORKAVCHUK, nar. 08.02.1979 v TARASIVKA
Chvatěruby 223
278 01 Chvatěruby
Výzva k převzetí jízdního kola
Tímto Vás vyzýváme, abyste si v co nejkratší době, převzal jízdní kolo:
zn. MAHBIKE MOUNTAIN - horské jízdní kolo černé barvy s bílým nápisem Mahbike Mountain,
jehož jste majitelem a které bylo dne 24.12.2023 ve smyslu § 2 zák. č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky zajištěno a uloženo na Obvodním oddělení Řevnice.
Jízdní kolo si převezměte co nejdříve, nejdéle však do 3 měsíce od data doručení této výzvy nebo sejmutí výzvy z úřední desky, v budově Policie České republiky, OOP Řevnice na adrese Nádražní 213, 252 30 Řevnice v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 07:00 do 15:00 hodin. K převzetí kola můžete pověřit i jinou osobu, která musí předložit Vámi podepsanou, úředně ověřenou plnou moc k převzetí.
Poučení:
Pokud si jízdní kolo nevyzvednete, nebo o něj jiným způsobem neprojevíte zájem, bude pokládáno za věc opuštěnou.
Zpracoval: npor. Ing. Petra Pavlíčková
npor. Bc. Richard Soukup MBA vedoucí oddělení
komisař
tel: 974866520
mail: richard.soukup@pcr.cz
v z. npor. Bc. Richard Soukup, MBA
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
vyvěšeno dne: 07.05.2026
sejmuto dne: 06.07.2026