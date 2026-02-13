Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k naložení se zbraněmi, které nabyla do vlastnictví děděním paní Šárka Volemanová

Č.j. KPRL-43472-8/ČJ-2018-1801IZ 

KŘP Libereckého kraje
Odbor služby pro zb raně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Česká Lípa

                                                         VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA K NALOŽENÍ SE ZBRANĚMI

  • pistole samonabíjecí, Norinco 226, r. 9mm Luger, v.č.6005650
  • revolver, Arminius HW 38, r.38 Sp., v.č.1511761

Dne 7. 2. 2020 nabylo právní moci usnesení č.j.: 35D 188/2020 o nabytí zbraní do vlastnictví osobě:

Šárka VOLEMANOVÁ (roz. KUBELKOVÁ), nar. 09.02.1974 v Pardubice, trv. bytem Mochovská č. p. 322, 250 81 Nehvizdy

Prováděným šetřením se nepodařilo vyrozumět nového vlastníka uvedených zbraní. Z tohoto důvodu bude zbraň po dobu 12 měsíců uložena ve skladu neslužebních zbraní, u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Česká Lípa.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu:   13.02.2026

npor. Jan Kašík komisař

