VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva

Č. j. KRPC-64332-23/TČ-2025-020120 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                   Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             územní odbor České Budějovice                                                                                                                                                                               obvodní oddělení Týn nad Vltavou                                                                                                                                                                           Dewetterova 326                                                                                                                                                                                                       375 01 Týn nad Vltavou

Č. j. KRPC-64332-23/TČ-2025-020120                                                                                                           Týn nad Vltavou 14. října 2025

                                                                                                                                                                         Počet listů: 1

VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

adresát: Lucie Westfálová, nar. 17.01.2004

adresa, na níž má být písemnost doručen: Karpatská 1169/19, 100 00 Praha-Vršovice

útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení policie v Týně nad Vltavou, Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou

doručovaná písemnost: usnesení dle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vedená pod Č.j. KRPC-64332-20/TČ-2025-020120-KNK ze dne 22. 8. 2025

Protože jste nebyla při doručování písemnosti zastižena a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 14.10.2025.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 do 19:30 hodin

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                    prap. Jan Kořínek                                                                                                                                                                                                             inspektor

Vyvěšeno dne: 14.10.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 24.10.2025

