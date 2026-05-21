Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva

Č. j. KRPC-137431-173/TČ-2025-020881 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                  služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení hospodářské kriminality                                                                                                                                                                              Soběslavská 2763                                                                                                                                                                                                      390 05 Tábor

Č. j. KRPC-137431-174/TČ-2025-0201PA                                                                                                                     Tábor 21. května 2026

                                                                                                                                                                                        Počet listů: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor, jakožto doručující orgán

tímto vyzývá

András Oláh

K Závěrce 2402/12

150 00 Praha 5 - Smíchov

k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-137431-167/TČ-2025-020881,

která je dnem 21.05.2026 připravena k vyzvednutí na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                       por. Ing. Štěpán Kostrůnek                                                                                                                                                                                                       komisař

Vyvěšeno dne: 21.05.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 31.05.2026 

     

