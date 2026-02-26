Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva

Č. j. KRPC-155143-23/TČ-2025-020815 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                               územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                  obvodní oddělení Mladá Vožice                                                                                                                                                                                 Plaňkova 305                                                                                                                                                                                                            391 43 Mladá Vožice

Č. j. KRPC-155143-23/TČ-2025-020815                                                                                                    Mladá Vožice 26. února 2026

                                                                                                                                                                    Počet listů: 1

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Mladá Vožice, jakožto doručující orgán

tímto vyzývá osobu: Julia KOLEVA,

                            trv. bytem Nekvasilova 590/3

                            186 00 Praha-Karlín

k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPL-87106-10/TČ-2025-181110,

která je dnem 26. 2. 2026 připravena k vyzvednutí na adrese obvodním oddělení policie Mladá Vožice, Plaňkova 305, 391 43 Mladá Vožice.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                 nprap. Václav Diviš, DiS.                                                                                                                                                                                                 vrchní inspektor                                     

Vyvěšeno dne: 26.02.2026                                                                                                                                                                                       Sejmuto dne: 08.03.2026 

