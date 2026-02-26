Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Výzva
Č. j. KRPC-155143-24/TČ-2025-020815
POLIVCIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Mladá Vožice Plaňkova 305 391 43 Mladá Vožice
Č. j. KRPC-155143-24/TČ-2025-020815 Mladá Vožice 26. února 2026
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Mladá Vožice, jakožto doručující orgán
tímto vyzývá osobu: Julia KOLEVA,
trv. bytem Nekvasilova 590/3
186 00 Praha-Karlín
k vyzvednutí písemnosti Č. j. KRPC-155143-21/TČ-2025-020815,
která je dnem 26. 2. 2026 připravena k vyzvednutí na adrese obvodním oddělení policie Mladá Vožice, Plaňkova 305, 391 43 Mladá Vožice.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Václav Diviš, DiS. vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 26.02.2026 Sejmuto dne: 08.03.2026