Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věcí - různé nářadí, autodoplňky a další
Č. j. KRPM-15610-169/TČ-2026-140971-JK
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého krajeÚzemní odbor Šumperk
Oddělení obecné kriminality
Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
Č. j. KRPM-15610-169/TČ-2026-140971-JK
Šumperk 14. července 2026
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCÍ
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Šumperk, Oddělení obecné kriminality, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk ve věci KROUTIL PDS, POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI A VLOUPÁNÍ DO RD BRNÍČKO podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věcí
ZV 464/2026 KUFŘÍK S NEZJIŠTĚNÝM OBSAHEM - celkem 1 ks, hnědé barvy, materiál kov, uzamykatelný
ZV 472/2026 bruska celkem 1x úhlová bruska s kotoučem zn. HIKOKI, zelené barvy
ZV 2457/2026 plachta na motorová vozidla a přívěsy celkem 1 ks, igelitová plachta modré barvy o rozměrech 3,5 x 3,5 m
ZV 2458/2026 stan celkem 1 ks, sportovní stan značky COLEMANN, typ Ontario 400
ZV 2459/2026 oděvy a pletené zboží celkem 1 ks, dámská mikina s dlouhým rukávem, růžové barvy, vel. M, nezjištěné značky
ZV 2460/2026 vrtačka celkem 1 ks zn. METABO, SBE 560, kabelová 230 V, uložena v papírové krabici.
ZV 2461/2026 lampa celkem 1 ks, Halogenová lampa, typ 0203.
ZV 2463/2026 vrtačka celkem 1 ks akumulátorová vrtačka zn. PARKSIDE, nezjištěného výrobního čísla, včetně akumulátoru 20V
ZV 2464/2026 disk (HD) celkem 1 ks WESTERN DIGITAL, Hard Disk zn. WESTERN DIGITAL, typ WD2500JS, S/N: WCANKK937707,
ZV 2465/2026 hustilka celkem 1 ks, cyklistická hustilka nezjištěné značky
ZV 2466/2026 disk (HD) celkem 1 ks, SSD Disk zn. Kingston, kapacita 120 GB
ZV 2467/2026 kleště, kombinačky celkem 1 ks - kombinované kleště, černo-oranžové barvy, zn. ASIST
ZV 2468/2026 pomůcky na malování celkem 1 ks, natěračský štětec s dřevěnou ručkou
ZV 2469/2026 pracovní nářadí drobné pracovní nářadí různého druhu, včetně plastového černého kanystru o objemu 5 l s červenou nálevkou a stříbrné aluminiové folie.
ZV 2470/2026 autoradio celkem 1 ks, výr. číslo SCT405617070523, autorádio zn. SENCOR, SCT405617070523
ZV 2471/2026 autodoplňky celkem 1 pár zn. RACER
ZV 2472/2026 autodoplňky celkem 2 ks, dvě nálevky ke kanystru, černé a červené barvy
ZV 2473/2026 batoh celkem 1 ks látkový batoh černé barvy zn. ZAGATTO
ZV 2474/2026 batoh celkem 1 ks, dětský batoh ve tvaru MIMONĚ, barvy žluté, s obsahem 3 ks jednorázového holítka, 1 ks klíče od vozidla ŠKODA a 1 ks přívěsek s nápisem GENTLEMAN.
ZV 2475/2026 autodoplňky - Igelitová taška obsahující část povinné výbavy – balní žárovek, smeták, lopatku a lékárničku v černé plátěné tašce
ZV 2476/2026 pracovní nářadí - Drobné nářadí a sprej, uložený v černém plátěném pouzdru, bílé tričko, bílá plátěná taška, černý kabel JACK – JACK, nabíjecí adaptér bílé barvy, látkový opasek černé barvy, brusný kotouč, gumové, oranžovo-černé stahovadlo s háky na konci - gumycuk, malá ráčna a dva ks. kleští, černo-oranžové barvy
ZV 2477/2026 papíry - formátu A4 s ručně psanými poznámkamii
ZV 2478/2026 ostatní, Plechová krabička černé barvy s nápisem HELLO-KITTY, ve které byly uloženy dva ks. Injekčních stříkaček, šroubovák, plastový zapalovač, kladivo a dláto
ZV 2479/2026 stříkačky a jehly injekční, Stříkačka plastová o objemu 50-60ml.
ZV 2480/2026 nabíječka (trafo) k mobilním telefonům, powerbanka pro mobilní telefon - Powerbanka zn. FIXED 4000 Ah, dva ks vrtáků do železa (značně použité), držák sprchy, vložkový, zadlabávací zámek zn. HOBES, 2 ks mince o hodnotě 1 Kč
(č. uložení: 224/2026) - kovové páčidlo o délce 1m
(č. uložení: 774/2026) - plastová svítilna žluté nezjištěné značky na baterie typu AA
(č. uložení: 830/2026) - sportovní šála bílo červené barvy na zápas Slavia - Arsenal
(č. uložení: 831/2026) - deštník černé barvy s květinovými vzory - poškozený
(č. uložení: 832/2026) - svářečská helma nezjištěné značky s vyobrazením lebky a plamenů modré barvy na povrchu
které byla obviněnému podle § 79 tr. řádu odňaty a které byla pravděpodobně získány trestným činem a není známo komu shora uvedené věci patří.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Šumperk, Oddělení obecné kriminality, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk.
por. Mgr. Jan Kolář
komisař
tel. 974 779 611
Vyvěšeno dne: 15.07.2026
Sejmuto dne: 15.02.2027