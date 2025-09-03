Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyhlášení popisu věci, rukavice
Č. j. KRPU-146540-83/TČ-2025-040972
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Teplice, 2. oddělení obecné kriminality, Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice dne 03.09.2025 ve věci JANÁČEK KRÁDEŽE V TEPLICÍCH A LITVÍNOVĚ podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci
Pár rukavic s nápisem Endura - černé barvy s bílými nápisy
která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla pravděpodobně získána trestným činem a není známo, komu věc patří.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Teplice, 2. oddělení obecné kriminality, Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice.
Poučení:
Vlastník se může o tyto věci přihlásit u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště Územní odbor Teplice, 2. oddělení obecné kriminality, Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice. Rukavice budou uloženy po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadnou, dle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních, tyto zbraně do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
por. Mgr. Blanka Vinterová
komisař
974 439 456
Vyvěšeno dne: 03.09.2025
Sejmuto dne: 03.03.2026