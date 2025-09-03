Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vyhlášení popisu věci, rukavice

Č. j. KRPU-146540-83/TČ-2025-040972 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Teplice, 2. oddělení obecné kriminality, Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice dne 03.09.2025 ve věci JANÁČEK KRÁDEŽE V TEPLICÍCH A LITVÍNOVĚ podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci

Pár rukavic s nápisem Endura - černé barvy s bílými nápisy

která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla pravděpodobně získána trestným činem a není známo, komu věc patří.

Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Teplice, 2. oddělení obecné kriminality, Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice.

Poučení:

Vlastník se může o tyto věci přihlásit u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště Územní odbor Teplice, 2. oddělení obecné kriminality, Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice. Rukavice budou uloženy po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadnou, dle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních, tyto zbraně   do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

por. Mgr. Blanka Vinterová
komisař
974 439 456

Vyvěšeno dne: 03.09.2025
Sejmuto dne: 03.03.2026

