Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věci horské jízdní kolo GT AVALANCHE ALL TERRA
Č. j. KRPL-34748-139/TČ-2026-180572-STR
Policie České republiky
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
2. oddělení obecné kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec
Č. j. KRPL-34748-139/TČ-2026-180572-STR Liberec 21. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Liberec, 2. oddělení obecné kriminality, Pastýřská 3, 460 74 Liberec dne 15. 7. 2026 ve věci "KRÁDEŽE V LIBERCI" podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci
- horské jízdní kolo GT AVALANCHE ALL TERRA, výrobní číslo: F081105875, barva černá matná, nápisy bílé a svítivě žlutozelené,
které pachatel trestného činu zanechal na místě trestného činu v době od 24. 4. 2026 do 30. 4. 2026 a policejním orgánem bylo zjištěno při ohledání místa čin a bylo pravděpodobně získáno trestným činem.
Shora uvedená věc není do současné doby ztotožnitelná v evidencích PČR jako odcizená a doposud se šetřením nepodařilo zjistit jejího majitele.
Horské kolo bude po dobu 6 měsíců od vyhlášení uloženo ve skladu zajištěných věcí na Územním odboru Policie České republiky Liberec a pokud se do konce této lhůty nepřihlásí oprávněný majitel, který může prokázat vlastnictví této věci, věc ze zákona připadne do vlastnictví státu.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvededným Č.j. KRPL-34748-139/TČ-2026-180572-STR na adresu: Územní odbor Liberec, 2. oddělení obecné kriminality, Pastýřská 3, 460 74 Liberec.
nprap. Oldřich Balán
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 21.07.2026
Sejmuto dne: 21.01.2027