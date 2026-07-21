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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věci horské jízdní kolo CUBE

Č. j. KRPL-34748-141/TČ-2026-180572-STR 

Policie České republiky
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
2. oddělení obecné kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec 
 

Č. j. KRPL-34748-141/TČ-2026-180572-STR                                                                                         Liberec 21. července 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Liberec, 2. oddělení obecné kriminality, Pastýřská 3, 460 74 Liberec dne 15. 7. 2026 ve věci "KRÁDEŽE V LIBERCI" podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci 

- horské jízdní kolo CUBE černé se světle zelenými reflexními nálepkami, výrobní číslo: WOW415ACCN

které dne  22. 4. 2026 vydal dle § 78, odst. 1 trestního řádu  nálezce.

Shora uvedená věc není do současné doby ztotožnitelná v evidencích PČR jako odcizená a doposud se šetřením nepodařilo zjistit jejího majitele a byla pravděpodobně získána trestným činem.

Horské kolo bude po dobu 6 měsíců od vyhlášení uloženo ve skladu zajištěných věcí na Územním odboru Policie České republiky Liberec a pokud se do konce této lhůty nepřihlásí oprávněný majitel, který může prokázat vlastnictví této věci, věc ze zákona připadne do vlastnictví státu.

Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvededným Č.j. KRPL-34748-141/TČ-2026-180572-STR  na adresu: Územní odbor Liberec, 2. oddělení obecné kriminality, Pastýřská 3, 460 74 Liberec.     

                                                                                                                                                                     nprap. Oldřich Balán
                                                                                                                                                                          vrchní inspektor 

Vyvěšeno dne: 21.07.2026
Sejmuto dne: 21.01.2027

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