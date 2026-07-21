Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věci akumulátorová vrtačka BOSCH PROFESSIONAL GSR 12V-15 FC
Č. j. KRPL-34748-140/TČ-2026-180572-STR
Policie České republiky
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
2. oddělení obecné kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec
Č. j. KRPL-34748-140/TČ-2026-180572-STR Liberec 21. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Liberec, 2. oddělení obecné kriminality, Pastýřská 3, 460 74 Liberec dne 15. 7. 2026 ve věci "KRÁDEŽE V LIBERCI" podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci
- akumulátorová vrtačka BOSCH PROFESSIONAL GSR 12V-15 FC, barva modrá/černá, výr. č. 805001849-05/2018, včetně akumulátoru a nabíjecí stanice,
která byla nálezcem dne 22. 4. 2026 vydána dle § 78, odst. 1 trestního řádu.
Shora uvedená věc není do současné doby ztotožnitelná v evidencích PČR jako odcizená a doposud se šetřením nepodařilo zjistit jejího majitele a byla pravděpodobně získána trestným činem.
Akumulátorová vrtačka s příslušenstvím bude po dobu 6 měsíců od vyhlášení uloženo ve skladu zajištěných věcí na Územním odboru Policie České republiky Liberec a pokud se do konce této lhůty nepřihlásí oprávněný majitel, který může prokázat vlastnictví této věci, věc ze zákona připadne do vlastnictví státu.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvededným Č.j. KRPL-34748-140/TČ-2026-180572-STR na adresu: Územní odbor Liberec, 2. oddělení obecné kriminality, Pastýřská 3, 460 74 Liberec.
nprap. Oldřich Balán
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 21.07.2026
Sejmuto dne: 21.01.2027