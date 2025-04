Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA , vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPU-160107-5/PŘ-2024-040213

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Děčín, OOP Děčín - Podmokly, Tržní 7, 405 02 Děčín dne 14.02.2025 ve věci možného užívání odcizené věci podle § 25/2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhlašuje popis věci:

1 ks trekingové jízdní kolo, zn. REX, model RTK200, výr. číslo PG12048577, bílý hliníkový rám s červenými prvky, odpružená pružinová vidlice bílá s potiskem REX, 28 palcová kola, řazení Shimano 3x7, špalkové brzdy, přední a zadní světlo na dynamo, nosič nad zadním kolem, plastové blatníky, stojánek

Uvedená věc byla dne 06.09.2024 zajištěna od podezřelé osoby, která nedokázala důvěryhodně prokázat její původ a proto lze mít za to, že pochází z trestné činnosti.

K oznámení veřejnou vyhláškou bylo přistoupeno poté, co se nepodařilo zjistit jeho majitele. Toto oznámení bude vyvěšeno na Úřední desce po dobu 15 dní, kdy je možné si věci vyzvednout do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení, a to na adrese útvaru Územní odbor Děčín, OOP Děčín - Podmokly, Tržní 7, 405 02 Děčín.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

na internetové adrese:

www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

prap. Bc. Marek Kotrch

inspektor

tel. 974441140

npor. Bc. Renata Michajličenková vedoucí oddělení







Vyvěšeno dne: 01. 04. 2025

Sejmuto dne: 16. 04. 2025

