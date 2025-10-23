Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPH-72286-60/TČ-2024-050481 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor
oddělení hospodářské kriminality
Balbínova 24, 506 01 Jičín

Č. j. KRPH-72286-60/TČ-2024-050481                                                                                             Jičín 10. dubna 2025
                                                                                                                                                           Počet stran: 1

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, územní odbor, oddělení hospodářské kriminality, Balbínova 24, 506 01 Jičín dne 28.03.2025 ve věci vedené na zdejší součásti PČR pod shora uvedeným číslem jednacím podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci

finanční prostředky ve výši 75 124,50 Kč přijaté dne 12.07. 2024 ve prospěch bankovního účtu č. 290043964/0300, jehož majitelem je Jaroslav Vondrouš, nar. XX.XX.XXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXX, na vrub účtu č. 06377710530938 od osoby CARIN CONNELLAN, UNIT 19 1 BETHANY CT SOUTH MORANG V, IC 3752 Australia.  

která byla bankou podle § 78 tr. řádu vydána a která byla pravděpodobně získána trestným činem a není známo, komu věc patří.

Poškozený, nebo oprávněná osoba, se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j.  na adresu: územní odbor, oddělení hospodářské kriminality, Balbínova 24, 506 01 Jičín.

                                                                                                                                                   mjr. Ing. Tomáš Vrabec
                                                                                                                                   zástupce vedoucího OHK ÚO Jičín - pověřen
                                                                                                                                                     tel.: 974 533 454


Vyvěšeno dne:23.10.2025
Sejmuto dne: 23.04.2026

