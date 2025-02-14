Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPU-169426-4/ČJ-2025-040213 

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Děčín, OOP Děčín - Podmokly, Tržní 7, 405 02 Děčín dne 14.02.2025 ve věci možného užívání odcizené věci podle § 25/2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhlašuje popis věci:

1x přídavný plastový motocyklový kufr zn. Shad, černá barva, poškozený, uvnitř kufru označení SHAD >PP-20TX<

Uvedená věc byla dne 06.09.2025 nalezena v Děčíně VIII - Dolní Oldřichov, podél železniční cesty Kozí dráha, 50 metrů od kilometrovníku 4.3 směrem do města Děčín.

K oznámení veřejnou vyhláškou bylo přistoupeno poté, co se nepodařilo zjistit jeho majitele. Toto oznámení bude vyvěšeno na Úřední desce po dobu 15 dní, kdy je možné si věci vyzvednout do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení, a to na adrese útvaru Územní odbor Děčín, OOP Děčín - Podmokly, Tržní 7, 405 02 Děčín.

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

pprap. Bc. Vojtěch Svěchota
vrchní asistent

npor. Bc. Renata Michajličenková

vedoucí oddělení

v z. npor. Bc. Martin Dvořák
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

Vyvěšeno dne: 10. 10. 2025
Sejmuto dne: 25. 10. 2025

