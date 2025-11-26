Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPS-194054-22/TČ-2025-011671-DP
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Oddělení obecné kriminality, Zborovská 13, 150 00 Praha dne 26.11.2025 pod shora uvedeným čj. podle § 81 odst. 5 trestního řádu vyhlašuje popis věci:
Poštovní zásilka označena sledovacím číslem zásilky č.: 390769864181
Uvedený odesilatel: Matthew Walsom, Fedex Dartford, Unit 1 Northern Gateway, Distribution Centre, Dartford, KE DA15XA, GB
Uvedený příjemce: Veronika Deduchova, Lidicka 498, Jenec CB 25261
Přepravce: FedEx/4PX Express CZ s.r.o.
Zjištěná trasa zásilky: Velká Británie-Česká republika (navrácená zásilka)
Předmětná zásilka byla zajištěna policejním orgánem postupem dle ust. § 78 tr. řádu, kdy byla vydána policejnímu orgánu společností 4PX Express CZ s.r.o., a její majitel není znám.
Odesilatel/příjemce/majitel se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Oddělení obecné kriminality, Zborovská 13, 150 00 Praha.
Ve věci je ze strany odesilatele/příjemce/majitele nutné doložit právní vztah k věci tak, aby o jeho právu na věc nebyl pochyb.
Zpracoval: nprap. David Plecháček DiS
Vrchní inspektor
+420 974 882 836
+420 727 804 618
david.plechacek@pcr.cz
Vyvěšeno: 17. 12. 2025
Sejmuto: 17. 6. 2026